Ik denk graag dat ik dingen zelf ook wel kan, en soms zelfs beter

Eerst hadden ze het te druk, toen regende het, daarna werd het te koud, toen kreeg een van hen corona. Een jaar lang hebben we op de schilders moeten wachten. Maar nu zijn ze er.

Hun verschijnen past helemaal in het nieuwe leven dat begint. Kent u dat, dat je in een weiland een stuk verroest golfplaat van het gras optilt? Eronder krioelt het van het leven. Precies zo hebben we nu de coronadeken van het land afgetrokken. De terrassen lopen vol, in de winkelstraten is het alweer bijna als vanouds. Mondkapjes? Misschien woon ik in een atypische buurt, maar hier zijn ze al bijna niet meer te zien. Terwijl, ik wil niet zeuren hoor, maar iedereen onder de 45 in dit land nog niet eens zijn eerste vaccinatie heeft gehaald.

Quote Mijn vrouw gaf me ooit een trui voor Sinter­klaas met de tekst ‘Laat mij het maar doen’

Maar goed. Ook hier pakken we het leven op en de schilders symboliseren dat. Jammer genoeg kan ik mezelf nauwelijks horen denken. Een verdieping lager staat er een de buitendeur te schuren. Geluid en trillingen gaan door merg en been. Als tegenwicht heb ik de radio nu knalhard gezet, maar ik ben niet zeker of dat de juiste remedie is. Nu heb ik wel aparte stereo: links schuurgeluid, rechts een vioolconcert van Brahms. Maar in mijn hersens klinkt het vooral als meer lawaai.

Toch moet ik niet klagen. Ik kijk al jaren naar die voordeur en denk dan: ik moet hem eigenlijk verven. Ik ben namelijk erg een type dat denkt dat ik dingen zelf ook wel kan. En soms zelfs beter. Ik pak hamers uit handen, duw mensen weg bij de afwasmachine, neem de regie op me. Mijn vrouw gaf me ooit een trui voor Sinterklaas met de tekst ‘Laat mij het maar doen’. Ze lacht er tevreden bij, elke keer dat ik hem draag. Twee jaar terug heb ik dan dus ook de serre zelf geschilderd. Geschuurd, gegrondverfd, een laagje gebroken witte lak en nog een. Geen half werk. Vorige week zei een van de kleintjes: ‘Kijk eens pap, ik kan er zo een heel vel aftrekken.’ En dat deed ze ook. Een huis schilderen is een ambacht en ik ben blij dat er vakmensen voor mijn deur staan. Dat lawaai zit ik uit. Zonder radio, gewoon mono schuren.

