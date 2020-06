Ik ga er weer van tussen, maar eerst nog één vraagje...

Weet u nog: de angst van de eerste dagen, de eerste weken zelfs? Angst over iets wat we eerst hadden afgedaan als een griepje in Azië, die langzaam omsloeg in paniek over een dodelijk virus dat ons bereiken kon en toen zomaar bereikt had. Shit, waar waren we in beland! Dat je de deur niet uit durfde, met een boogje om alle mensen heen liep als het dan toch moest? Dat er gehamsterd werd in de winkels. Rijen, ruzies. Dat alles sloot. Dat het doodstil op straat was. In alle wereldsteden.