‘Ik heb het me zo vaak afgevraagd: hoe kan dat, zoveel kinderen op één school’

Twee weken geen lift voor hurende senioren: ‘Misschien kunt u bij familie logeren?’

12:25 Door een renovatie moeten bewoners van een seniorencomplex in Tiel het twee weken zonder lift stellen. ‘Misschien kunt u in de betreffende periode bij familie of kennissen logeren’, schrijft woningcorporatie KleurrijkWonen per brief. Daar zijn de huurders op zijn zachtst gezegd niet blij mee: ,,Zijn ze helemaal gek geworden?’’