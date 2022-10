Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat Máxima’s onopgemaakte gezicht nationaal nieuws is

Nederlan­der (88) zoekt Zwitserse vakantie­lief­de om na ruim 50 jaar zijn dansbelof­te in te lossen

Hij beloofde tijdens een wintersportvakantie in Zwitserland - eind jaren 60, begin jaren 70 - met haar te dansen tijdens het afsluitende skibal, maar loste die belofte nooit in. Ruim 50 jaar later wil Ger Zevenbergen uit Oud-Beijerland zijn Zwitserse vakantieliefde excuses aanbieden en haar alsnog ten dans vragen.

17 oktober