Ik leer mijn kinderen braaf te zijn, maar heb zelf ook nog wat verbeterpunten

De kinderen speelden in het centrum van de stad. Ik rende gestrest achter ze aan. Onze zoon Baran (3) wil altijd in het water van de fontein duiken, op zoek naar ‘de schatten onder de zee’ – hij is een bijzonder kind. Als het om zijn zus Mia (5) gaat, vrees ik meer voor een valpartij van haar nieuwe blauwe fiets, want hoewel ze onwijs enthousiast is, moet ze nog een beetje zoeken naar haar evenwicht. Kortom: dit soort uitjes is nooit ontspannen.