Ik moest vooral denken aan de nabestaanden van Robin Fransman

Tijdens eerdere lockdowns, in die jungles van onzekerheid en frustraties, zijn er veel initiatieven bedacht om Nederland ‘van het slot te halen’, zodat onze economie weer op volle toeren kon draaien.



Ik doe vast andere activisten en groeperingen tekort, naar hun eigen idee, maar Herstel-NL viel daarbij vermoedelijk het meest op, vooral omdat een aantal vooraanstaande economen van meet af aan zich aan deze actiegroep verbond. Het plan was: de kwetsbaren in de samenleving beschermen en alle andere mensen gewoon door laten gaan met hun leven. Binnen een week was er bonje binnen de club maar desalniettemin hingen er overal in het land posters om de boodschap te verspreiden.