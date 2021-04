Ik vond ze juist een verademing, die ‘vakantiegevangenissen’!

Flink meer besmettin­gen dan vorige week, instroom ziekenhui­zen op hoogste punt van 2021

20 april Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus, is de afgelopen week verder gegroeid naar 53.981. Dat is het hoogste punt sinds de week van nieuwjaar, en 5 procent meer dan vorige week. Ook in de ziekenhuizen blijft de druk er vol op staan. Vakbonden ageren daarom tegen de versoepelingen die het kabinet vanavond aankondigt.