Ik wachtte de hele dag op telefoontje dat mijn vaccinatie niet door zou gaan

Ik heb de hele dag gewacht op het telefoontje van mijn huisarts, die dan zou zeggen dat mijn vaccinatie niet doorgaat. Vanwege de trombosecommotie. Ik werd er onrustig van. Ik ging daarom maar wat lopen. Begin april 2021 en het stormt, hagelt en sneeuwt. Her en der worden al experts aangeklampt om dit verschijnsel te verklaren. Winter in de lente? Dat kan toch niet? Wat is er aan de hand in de wereld? Niets natuurlijk. Er is helemaal niets aan de hand. De lente is gewoon niet zo’n hysterisch mooi jaargetijde als we soms denken dat ze is. Een beetje on-weer hoort erbij.

Toch maakte ik me wel een beetje zorgen wat de hagel en de kou met de ontluikende knoppen aan de iele boompjes langs het water zouden doen. Maar ik keek ook met bewondering naar de snel veranderende luchten boven de stad, die dan weer helder waren met een plots felle zon, dan weer volgeschilderd in grote dwarse streken met dreigende, blauwdonkere wolken.



De halfstorm deed het water flink golven en ik keek naar het merkwaardige gedrag van de kokmeeuwen en de eenden, die erop dreven. Tientallen waren het er, hun snavel allemaal netjes in de wind gericht, hun oogjes dichtgeknepen. Niet alleen waaide het, ook de stroming was tegen ze. Toch slaagden ze er in op hun plek te blijven. Het water stroomde als het ware onder hen door. Het was zo’n gek gezicht. Je zou denken dat ze kennelijk onder water amechtig met hun poten tegen de stroom in aan het zwemmen waren, maar niets aan hun lijfjes duidde daarop. Doodstil lagen ze te dobberen. Een raadsel.

Quote De wereld biedt soms mirakels mooie natuur, maar is op andere momenten een rotzooitje

Tot opeens alle kokmeeuwen (de eenden niet, die bleven op hun plek dobberen), omhoog fladderden en in een grote zwerm naar een plek 200 meter verderop vlogen. Of moet ik zeggen vliegzweefden, want dat was wat ze deden. Op en in en voor en tegen de wind in, om uiteindelijk in duikvlucht te gaan naar (zag ik later) de zielige resten van een McDonald’s-maaltijd, ik schat een dubbele hamburger met frites en een milkshake.

Kon ik er wat van leren? Ik betwijfel het. Behalve dat de wereld je soms mirakels mooie natuur biedt, maar op andere momenten ook maar een rotzooitje is.

Ze belde niet, de huisarts. Het kon wel eens doorgaan.

