Ik wil een vouwwagen!

Luchtreizi­gers opgelet: Zwarte maandag op Schiphol

6:07 Hoewel het de hele zomer al druk is op Schiphol, komen vandaag de meeste passagiers voorbij op de luchthaven. Naar verwachting reizen 233.000 passagiers via Schiphol. Volgens een woordvoerder vertrekken er 80.000, komen er 75.000 aan en stappen er 78.000 over.