Ik zie mijn ex nog, maar mijn nieuwe geliefde vindt dat te ingewikkeld

Vraag: Mijn vriend is fantastisch, zorgzaam en attent, helemaal mijn vent. Maar hij heeft er last van dat ik nog steeds een goed contact heb met mijn ex, met wie ik twaalf jaar was getrouwd. Ik geloof niet dat één partner alle rollen in het leven op zich kan nemen. Mijn vrienden en vriendinnen hebben me ook allemaal iets anders te bieden. Ik zie mijn ex als een vertrouwde vriend zonder bijbedoeling. Hoe leg ik dat mijn partner uit?