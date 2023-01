Ik zit momenteel met fikse spierpijn in mijn billen deze column te tikken

Met video Ex-advocaat Youssef Taghi speelde ‘sleutelrol’ in organisa­tie van neef Ridouan: 5,5 jaar cel

Volgens de rechtbank speelde Youssef Taghi als ex-advocaat een sleutelrol in de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij smokkelde berichten uit de zwaar beveiligde gevangenis over ontsnappingsplannen en drugshandel. Hij moet 5,5 jaar de cel in.

23 januari