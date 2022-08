Ikea gaat alle winkels eerder sluiten: ‘Meer grote winkels zullen volgen’

Op doordeweekse dagen betekent het dat de Zweedse meubelgigant om 20.00 uur dichtgaat, nu is dat nog 21.00 uur. Op zaterdagavond sluit Ikea zelfs zelfs twee uur eerder, om 19.00 uur in plaats van om 21.00 uur zoals nu. Meer grootwinkelbedrijven zullen die stap zetten en hun openingstijden inkorten, denkt marketingexpert Paul Moers. ,,Want dit is wat arbeidskrapte met de economie doet. Ie-der-een schreeuwt om personeel, het is vechten om de medewerker.”