Ikea roept gevaarlijke uitschuifbare eettafel terug

Wereldwijd werden ruim 45.000 exemplaren van de eettafel verkocht. ,,In Nederland gaat het om ruim zeshonderd stuks,” verduidelijkt een woordvoerder van de Zweedse keten. ,,In verhouding tot de rest van de wereld is dat beperkt, maar wanneer een product niet goed is, is het belangrijk dat we het terugroepen. Hoe groot de aantallen ook zijn. Dit product moet terug.”



Wereldwijd raakten zes mensen gewond als gevolg van het euvel aan de tafel. ,,Maar dit gebeurde niet in Nederland,” aldus de zegsman. Van de tafel zijn twee verschillende versies te koop. Overigens geldt de waarschuwing alleen voor de witte versie van de tafel. De glazen tafel is sinds 2017 te koop en heeft het productnummer 203.347.00. Over de transparant-verchroomde Glivarp eettafel zijn geen meldingen binnengekomen en wordt daarom nog steeds verkocht.