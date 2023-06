Illegale pokeraars spelen in holst van de nacht om duizenden euro's, dan stormt de politie binnen

Het repetitiegebouw, de Hoge Noot, aan de Jan Willem Frisoweg in Waddinxveen, is er normaal om muziekstukken te oefenen. De ruimte is ook te huur. Maar dan alleen voor ‘sociaal-culturele doeleinden’, zoals ‘repetities van koren, orkesten, culturele bijeenkomsten, bingo’s, kaartavonden en samenkomsten.’

En gekaart werd er, afgelopen zaterdagavond, en wel in de nachtelijke uren. Maar van een legaal spel, van zomaar wat dorpse gezelligheid, was geen sprake. En dus greep de politie in, samen met de gemeente Waddinxveen en de Kansspelautoriteit.

De vermoedens bleken te kloppen: agenten stuitten op een pokertoernooi met tientallen spelers aan verschillende tafels en een pot van - volgens het politiepersbericht - duizenden euro’s. De fiches werden in beslag genomen. Ook de pokertafels werden afgevoerd.

,,Deze huurders zullen niet meer bij ons huren”, zegt Vivian Bouman, voorzitter van Concordia. ,,Wij zijn ook geschrokken, er was een hele hoop politie.” Concordia kreeg te horen dat de vereniging geen schuld heeft, zegt Bouman, en daarmee is voor nu de kous af.

Ripdeals

,,We hadden een klacht van omwonenden over de nachtelijke bezoekers”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Ook hadden we een signaal ontvangen dat er bezoekers zouden zijn die problemen hadden met een gokverslaving.” Vermoedens van het witwassen van crimineel geld waren er niet. ,,Maar locaties waar contant geld aanwezig is, kan wel een risico met zich mee nemen op ripdeals of overvallen.”

Volledig scherm Illegaal pokertoernooi opgerold na klacht buurt: tientallen spelers en pot van duizenden euro's © Politie Waddinxveen - Zuidplas

Volgens de politie werd niet om grote bedragen gespeeld, maar het toernooi was wel groots opgezet, met tientallen volwassen pokerspelers. ,,De omvang was dusdanig dat er spelers van buiten de gemeente en provincie op afkwamen. Ook is er een indicatie dat er door de organisatie op andere locaties spelen werden georganiseerd. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.” In ieder geval is al duidelijk dat de deelnemers aan het toernooi vrijuit gaan. Als de recherche klaar is, moet blijken van welk strafbaar feit de organisatoren worden verdacht en of justitie besluit om hen te vervolgen.

Uitgekleed

Het verbaast niemand dat zoiets hier gebeurt, buurtbewoners voelen zich vergeten en verloren, in de woorden van Orhan. Als je wordt achtergesteld, in ieder geval voor hem voelt dat zo, dan verklaart dat de onverschilligheid hier, legt hij uit.

Orhan: ,,Laat mensen maar doen. Als door ons om hulp wordt gevraagd, hoor je niks. Kijk, zolang het binnen mijn grenzen gebeurt, achter mijn deur, dan gaat het mij aan, zo niet, dan boeit het mij niet veel.”

Hij is niet de enige die zijn schouders ophaalt. ,,Ik kan er niet wakker om liggen, het gebeurt toch wel. Mensen moeten geld verdienen, je wordt van alle kanten uitgekleed”, klinkt het bij de plek van de politie-actie. De man zegt zaterdagavond een scooter te hebben zien wegrijden, die werd achtervolgd door een politieauto met ‘loeiende sirenes’. En een ander: ,,Waar gebeurt dit niet tegenwoordig?”, zegt een vrouw die haar hond uitlaat. Haar naam wil ze niet noemen, die zegt ze alleen te geven als de politie daar om vraagt.

Maatregel

De gemeente Waddinxveen onderzoekt nog of zij het nodig vindt om zelf een maatregel op te leggen. Eerder was het in tapasbar Bienvenida aan de Nesse een komen en gaan van tientallen personen die in het geheim kwamen pokeren, volgens de politie. Maar aanleiding om aan te nemen dat dit vaker voorkomt in Waddinxveen dan op andere plekken heeft de gemeente niet.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.