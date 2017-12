In bed beschoten Utrechtse (81):

'Ik bloedde als een rund'

Gradda Meekers (81) uit Utrecht lag gisternacht net een uurtje te slapen toen ze wakker werd van een harde klap op haar been. Althans, ze dácht dat ze een tik had gekregen, maar het bleek een verdwaalde kogel van de straat die haar slaapkamer binnenvloog en haar bovenbeen doorboorde. „Ik was even helemaal de kluts kwijt.”