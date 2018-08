In de schuilhut van Jos Brech houden nu Fransen een oogje in het zeil

Het kleine Vogezen-dorp Sainte-Marie-aux-Mines lijkt van de schrik bekomen. Het dorp schrok op toen bleek dat moordverdachte Jos Brech zich lang in de omgeving heeft opgehouden. In de chalet waar hij schuilde, houden nu twee Fransen de wacht.

Het gewone leven heeft zijn gang weer gevonden in Sainte-Marie-aux-Mines. Het nieuws dat er in hun midden een moordverdachte school, sloeg deze week in als een bom. Lokale kranten vulden hun pagina's over Jos Brech, hoofdverdachte van de moord op Nicky Verstappen. Nederlandse cameraploegen reden naar het dorp om verslag te doen.

Tussen twee zonnig dagen in, is het vandaag nat en mistig op de heuvelrug. De wolken hangen laag. Een troosteloze schoonheid waarin Jos Brech vaak moet hebben gewandeld. De chalet 'Old Crow' waarin hij schuilde, ligt een stuk buiten het dorp, verscholen in het bos. Bushcrafters, mensen die leven van de natuur, gebruiken het als hun uitvalsbasis. Nadat een dna-match Brech aan de moord linkte, deden de Nederlandse en Franse politie er uitgebreid sporenonderzoek. Maar Brech is vooralsnog spoorloos.

Volledig scherm "The Old Crow". © ANP

Niets van een zoektocht te merken

De chalet wordt momenteel door de Nederlandse beheerders niet verhuurd. Maar waar donderdag de luiken nog stijf dicht zaten, is dat nu niet meer het geval. Een Frans stel houdt er, op verzoek van de beheerders, een oogje in het zeil. Ze hebben geen behoefte aan contact met de media. Dit voorjaar zochten mede-bushcrafters (toen nog onwetend van de moordverdenking) en de politie in de uitgestrekte bossen naar Brech, nu is er (voor zover) bekend geen fysieke, grootschalige zoektocht aan de gang in het gebied rond de hut.

Ook in de lokale kranten is de zaak nu even afgesloten. Bij de lokale VVV zegt de beheerster dat er veel Nederlanders in het gebied verblijven maar dat ze weinig vragen krijgt over de zaak-Brech. ,,Misschien is dat maar beter zo. Dit is niet de publiciteit die je wilt hebben. Maar iedereen praat erover. Die man zat vlakbij het dorp.“ Net als iedereen die je er in Sainte-Marie-aux-Mines over aanspreekt, hoopt dat Brech gauw gepakt wordt.