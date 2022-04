In Denemarken opgepakte PSV-fan riskeert gevangenisstraf van enkele maanden na slaan agent

De Somerense PSV-fan Rick Rietjens kan een gevangenisstraf van maximaal enkele maanden krijgen voor het aanvallen van een agent in Kopenhagen. Dat zegt zijn Deense advocaat Louis Beck Nielsen. Hij verwacht dat een mogelijke straf uiteindelijk net zolang zal zijn als de tijd die Rietjens doorbrengt in voorarrest.

De 23-jarige Somerenaar bezocht drie weken geleden met vier vrienden de Conference League wedstrijd FC Kopenhagen-PSV. Na afloop van de met 0-4 gewonnen wedstrijd zou hij een agent tegen zijn helm hebben gespuugd en hem in zijn buik getrapt, vertelt Nielsen. Dat gebeurde nabij het stadion. De Somerenaar ontkent in alle toonaarden en Beck Nielsen gelooft hem.

Nieuwe beslissing na vier weken

Toch zit Rietjens inmiddels al ruim drie weken vast in een Deense politiecel. Volgens Nielsen kunnen de autoriteiten in Denemarken hem zolang in voorarrest houden als zij willen. Wel moet telkens na vier weken een nieuwe beslissing genomen worden.

Achterstand bij rechtbank

Dat betekent dat medio volgende week voor het eerst besloten wordt of Rietjens nog langer vast moet blijven. Beck Nielsen wacht intussen ook op een datum voor een rechtszaak. Volgens hem is er echter een achterstand bij de rechtbank vanwege de nasleep van corona.

Ouders willen snel naar Kopenhagen

Ricks ouders Cor en Bets Rietjens grijpen dat moment aan. Zij zijn nu druk om benodigde papieren te regelen zodat ze hun zoon in de gevangenis in Kopenhagen kunnen opzoeken. Ze haalden gisterochtend een stempel op bij de rechtbank in Den Bosch.

Boeken snel ticket

Met die papieren kunnen zij zich nu melden in Kopenhagen voor een afspraak. Daar waren zij bij een eerste poging om naar Denemarken te gaan niet van op de hoogte. Op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken braken zij hun reis op tijd af. ,,We hopen nu voor woensdag daar alsnog naartoe te kunnen. We boeken meteen een ticket zodra we alles binnen hebben”, aldus Cor Rietjens.

Intussen staat Beck Nielsen de Somerenaar bij in de Deense hoofdstad. Hij heeft Rietjens al enkele keren bezocht in zijn cel, telkens in aanwezigheid van een tolk. Beck Nielsen: ,,Ik ga naar hem toe wanneer ik denk dat het nodig is. Hij is verder oké, al is de situatie niet makkelijk voor hem. Niemand in de gevangenis spreekt Nederlands en Rick spreekt geen enkel woord Engels. Dus hij voelt zich wel eenzaam daar.”