In dit Belgische dorpje wonen meer Nederlanders: ‘Prijsverschil gewoon heel groot’

Drenkeling Maas bij Maastricht overleden na omslaan bootje, ander uit water gered

Bij het omslaan van een bootje op de Maas in Borgharen bij Maastricht is zondagmiddag een persoon om het leven gekomen. Een tweede drenkeling is naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten zochten sinds 13.10 uur naar de twee personen.