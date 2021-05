In dit paradijs zijn bijna geen muggen meer! Nederlander zorgt voor absolute wereldprimeur

Politie maakt zich grote zorgen over moeder van dode baby in park Brabant

13 mei In een park bij de Kleine Heistraat in het Brabantse Wernhout is woensdag laat in de middag een dode baby gevonden. Het zou gaan om een pasgeboren kindje dat in een vuilniszak was achtergelaten. De politie zegt zich grote zorgen te maken over de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder van het kindje. De vrouw wordt opgeroepen zich te melden.