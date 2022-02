In een piepkleine berging gebeurden vreemde dingen: ‘Liepen continu jongens met zwarte tassen in en uit’

Tanden bleken in achterka­mer­tje van autorij­school: in deze verloeder­de winkelpan­den kan alles

Bij een verloederde winkelstrip in het Eindhovense stadsdeel Gestel liggen misstanden op de loer. Een reportage over controles bij een autorijschool die ook een beautysalon blijkt en een kapper die overleeft in een smerig winkelpand.

