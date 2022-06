In een spraakbericht op Sidney’s (21) telefoon klonk een snikkende Wesley: 'Het spijt me zo’

Ze zouden met zijn drieën een zussentattoo nemen. Hun hechte band was immers onuitwisbaar. De afspraak stond al gepland. Zover kwam het niet. Hun ‘Sid’ werd in november van hen afgepakt. Slechts 21 jaar oud werd ze ruw uit het leven weggerukt. Haar vriend zou haar volgens justitie hebben verstikt.



Sindsdien zitten ze gevangen in een nachtmerrie, vertellen Sidney’s zussen Shanty (32) en Naomi (29) samen met moeder Riet (64). Vader Jan (66) schuift later even stilletjes aan. Voor eenmaal wil het gezin zijn verhaal doen.



Bescheiden als ze zijn, willen ze niet op de foto. Doe maar gewoon, joh…. Dit allemaal vertellen is al een enorme stap. Toch willen ze graag met de buitenwereld delen wie hun Sidney was. Ook om al die vele mensen te bedanken. Er waren er zoveel die hun medeleven betuigden.