In Gemertse huizen staat 20 cm water na zware regenval: ‘Het stroomt gewoon over de dorpels heen’

Fons van Extel had even verderop in de straat een laag van bijna 20 centimeter diep in de serre staan. ,,We zitten hier net op het laagste punt, bij de watermolen.” Op die relatief watergevoelige plek was het al eerder raak. ,,We hadden oude vloerbedekking liggen, die hebben we toen vervangen door tegels, voor als het nog eens zou gebeuren.” Toch komt ook de woning van Van Extel niet ongeschonden het noodweer door. ,,De meubels konden we niet meer op tijd omhoog krijgen. Gelukkig zijn we thuis. Je zult maar net op vakantie zijn en dan terugkomen...”



Behalve uit Gemert kwamen er ook meldingen van overlast uit onder meer Beek en Donk en Volkel. Op andere plaatsen in de regio bleef de regen beperkt, al was er voor heel Brabant Code Geel uitgegeven. Ook boven Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg zorgden stevige onweersbuien voor behoorlijk wat overlast.