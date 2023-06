In hermetisch afgesloten cel speelde zich een drama af: Nigel (24) werd toegetakeld en overleed

Op afschuwelijke wijze is de 24-jarige Nigel Hill in de cel van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel toegetakeld. Dat blijkt tijdens de eerste rechtszitting. Zijn celgenoot, veroordeeld tot celstraf en tbs voor een eerdere moord, zou hem hebben geslagen, gestompt, verstikt en gewurgd. Mogelijk met een televisiekabel. De verdachte stelt dat ‘zijn psychose hem overnam’.

Het is kwart over vijf als op dinsdagmiddag 14 maart de deur van de cel van Nigel Hill dichtvalt. De cel die hij deelt met de 30-jarige Abdel T., die een straf uitzit voor een moord in Rotterdam in 2021. De bewakers zijn onwetend van het drama dat zich in de uren die volgen afspeelt in de hermetisch afgesloten cel. Tot ze de volgende ochtend om kwart voor acht het lichaam van het slachtoffer vinden in de doucheruimte, ernstig toegetakeld. Het dna van de celgenoot blijkt op vele plekken te zitten.

Een kwartiertje eerder had T. de cel verlaten. ,,Op camerabeelden is te zien dat niemand anders in de cel is geweest behalve T,’’ stelt de officier van justitie. In een verklaring bij de politie zegt de verdachte dat hij werd aangevallen. Dat hij zich moest verweren. Dat hij bang was dat hij doodging. En dat hij toen in een psychose raakte. Wat er daarna gebeurde, zou hij zich niet kunnen herinneren.

Eerder noemde T. zich ‘the punisher’

Tijdens de moord in 2021 was T. volgens deskundigen ook psychotisch. Bij de politie noemde hij zichzelf eerst ‘the punisher’. Dit slachtoffer -die hem een woonplek bood omdat hij ruzie had met zijn vrouw- is geslagen, verstikt en gestoken. Later trekt T. zijn bekentenis in en wijst hij naar zijn psychose. Hij krijgt tien jaar celstraf en tbs.

De nabestaanden begrijpen niet dat Nigel een cel moest delen met een veroordeeld moordenaar die óók nog eens tbs in het vooruitzicht heeft en psychisch niet in orde is. Nigel zit in Krimpen aan den IJssel een celstraf van vier jaar uit voor een uit de hand gelopen ripdeal in Alkmaar waarbij hij zijn doelwit in de schouder had geschoten.

Hij voelde zich niet prettig bij deze man

De verdachte doet ‘vreemde uitlatingen’

Bij zijn familie zou hij meermaals hebben geklaagd over zijn celgenoot. ,,Hij voelde zich niet prettig bij deze man. De verdachte zou ook vaak voor onrust hebben gezorgd op de afdeling. Hij riep rare dingen en was agressief”, zei een vriendin eerder.

Ook die avond zou T. ‘vreemde uitlatingen’ hebben gedaan. Dat blijkt uit telefoongesprekken op de avond van 14 maart. ,,Hij heeft toen veel gebeld”, aldus de officier van justitie tijdens rechtszitting, waar T. niet bij aanwezig is. ,,Heeft gezegd dat hij alleen was, dat het stonk in de cel, dat zijn celgenoot aan het slapen was.’’

Nigels moeder heeft gehoord dat de verdachte dacht dat-ie een rat had gedood

De verdachte moet opnieuw naar het Pieter Baan Centrum om te worden onderzocht. Vooral wordt dan gekeken hoe het met hem ging ten tijde van het doden van zijn celgenoot. Zat hij daadwerkelijk in een psychose? Was hij verminderd of misschien zelfs helemaal ontoerekeningsvatbaar? Ook loopt er nog onderzoek naar een vezel gevonden op de lip van het slachtoffer. Het zal nog vele maanden duren voordat de inhoudelijke zitting kan plaatsvinden.

Onderzoek naar rol gevangenis

De nabestaanden wachten ondertussen ook op antwoorden van de vele andere vragen rond het overlijden van Nigel. Zij gaven eerder aan boos te zijn op de dader, maar ook op de gevangenis. ,,Maar kun je iemand zoiets verwijten als hij ziek in zijn hoofd is? Nigels moeder heeft gehoord dat de verdachte dacht dat-ie een rat had gedood. De familie ziet dit vooral als een fout van de gevangenis’’, aldus de vriendin van Nigel.

De calamiteitenonderzoekscommissie (CALOC) van de Dienst Justitiële Inrichtingen doet onderzoek naar de gebeurtenissen rond de dood van Nigel.

