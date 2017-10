In het huis van Wim (83) zorgen robots voor hem

Wim Baanen is 83 jaar, maar woont nog op zichzelf. Dat gaat steeds minder makkelijk, en daarom hangt zijn huis voor een speciale proef vol met technische snufjes. Zijn kat is een robot die hem gezelschap houdt en als agenda dient, zijn bed registreert of en hoeveel hij geslapen heeft. Zijn hele leefpatroon wordt door alle sensoren in zijn huis op de voet gevolgd.