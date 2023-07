In het koophuis van Ron en Daphne had lang een dode gelegen: ‘De makelaar probeerde de geur te verbloemen’

Nelson zou een minivarken zijn, maar werd een bakbeest van meer dan 500 kilo

Huisvarken Nelson woont al bijna acht jaar bij Angela Verbeek en haar zoon Brandon (13) in huis. Wat een minivarken zou moeten zijn, groeide uit tot een megavarken van honderden kilo’s zwaar. ,,Het is niet helemaal hoe we het ons hadden voorgesteld, maar hij is echt onderdeel van onze familie geworden.” Over de bijzondere band die Brandon en Nelson hebben is een documentaire in de maak.