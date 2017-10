In huurauto vluchten voor bosbranden in Portugal

Anna van Kooij wilde foto's maken van zwartgeblakerde bomen, maar haar reis naar Portugal verliep iets anders. De Utrechtse fotograaf heeft een fascinatie voor lege, trieste gebieden. Haar route ging onder andere van Góis naar Luso en Freixo. De reis verliep anders dan gepland. Voor ze het wist, stond ze midden in het brandende gebied. In haar huurauto reed ze zichzelf letterlijk naar het licht. Het hotel dat ze geboekt had in Laborins bleek de volgende dag volledig afgebrand.