In kaart: op deze plaatsen ging het de afgelopen dagen helemaal mis

LIVE | Politie: 184 aanhoudin­gen bij rellen, ook in België vrees voor protesten

10:08 In verschillende plaatsen in Nederland is het gisterenavond voor de tweede keer op rij tot urenlange rellen en plunderingen gekomen. Honderden relschoppers zochten bewust de confrontatie met politieagenten en bekogelden hen met zwaar vuurwerk en stenen. Zeker 184 personen werden opgepakt voor vernielingen en geweldpleging. In verschillende steden is een noodverordening afgekondigd. Het ging onder meer mis in Rotterdam, Amsterdam, Alphen, Den Haag, Den Bosch, Amersfoort en in Helmond. Wij volgen de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.