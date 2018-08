In kliniek Michael P. worden nog steeds drugs gebruikt

Uit onderzoek van deze krant blijkt dat de situatie in de omstreden kliniek nog niet veel is verbeterd. De forensisch psychiatrische kliniek FPA Utrecht in Den Dolder (voorheen Altrecht Aventurijn) raakte in opspraak nadat Michael P. (28) in oktober 2017 werd aangehouden voor de verkrachting van en de moord op Anne Faber. Michael P. verbleef sinds januari 2017 in de kliniek in Den Dolder.



Nadat het lichaam van Anne werd gevonden, kondigde toenmalig minister Blok een onderzoek aan naar misstanden bij de kliniek. Het inspectierapport dat volgde was niet mals. Met name de magere personeelsbezetting, het (on)veiligheidsgevoel van cliënten, personeel en omwonenden en het drugsgebruik in de kliniek moesten snel worden aangepakt. Een verbeterplan van de kliniek werd door de inspectie goedgekeurd.