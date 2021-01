In lockdown tot en met 9 februari: dit zijn de coronamaatregelen die gelden

Weer een coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), en weer een sombere boodschap. De lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari, er bestaan grote zorgen om de rondwarende Britse variant van het coronavirus en het OMT is om een spoedadvies gevraagd over een avondklok. ‘Het we-zijn-er-bijna-gevoel kunnen we ons nog lang niet veroorloven’, aldus De Jonge. Dit zijn de coronamaatregelen die de komende periode gelden.

Blijf thuis:

- Ga alleen naar buiten om boodschappen te doen, een frisse neus te halen, de hond uit te laten, om te werken als dat niet thuis kan of om essentiële mantelzorg te verlenen.

- Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is. Wie toch mensen thuis uitnodigt, wordt zeer dringend geadviseerd niet meer dan twee personen van 13 jaar of ouder te ontvangen.

- Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.

- Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 personen.

- Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.

- Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot in ieder geval medio maart.

Een aantal locaties zijn en blijven gesloten:

- Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen).

- Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen.

- Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.

- Dierenparken, pretparken, etc.

- Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc.

- Restaurants en cafés.

- Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

- Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

Winkels blijven gesloten, behalve die voor essentiële zaken als levensmiddelen.

Scholen:

- Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari.

- In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. Dan moet weer 1,5 meter afstand worden gehouden door de leerlingen onderling.

- In mbo, hbo en wo mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. Dan moet 1,5 meter afstand worden gehouden door de studenten onderling.

- In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.

- De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten. Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

- Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang weer open kunnen. Dat is op zijn vroegst 25 januari.

Sport:

- Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën met 1,5 meter afstand, en alleen buiten.

- Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

- Wedstrijden zijn niet toegestaan.

- Uitgezonderd zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal), voetballers (inclusief overig personeel in ‘bubbel’) van de Eredivisie en Eerste divisie.

- Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

- Geen publiek bij sport.

- In januari zou worden gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale voetbalwedstrijden. Uit het experiment moet blijken wat ervoor nodig is dit soort gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is. Die proefevenementen worden voorlopig uitgesteld, melden Haagse bronnen.



Ondernemers:

- Er komt extra financiële steun voor ondernemers, naast de al bestaande pakketten.

Avondklok:

-Het kabinet kijkt begin volgende week opnieuw naar de mogelijkheid om een avondklok in te voeren. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd met spoed een advies uit te brengen over ‘wat die maatregel ons op kan leveren'. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven.

