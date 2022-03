In Nederland kunnen we heel goed hysterisch reageren op de actualiteit

Russische winkeliers mikpunt van Poe­tin-haat: ‘Ga terug naar je eigen land’

De woede over de oorlog in Oekraïne raakt ook Russische ondernemers in Nederland. Ze worden overspoeld met negatieve reacties, met name online. ,,Rot op, schrijven ze. Maar wat kan ik er aan doen? Ik vind het vreselijk wat daar gebeurt.”

3 maart