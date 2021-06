In opspraak geraakt Kamerlid Sidney Smeets keert terug als advocaat

Met verschillende jongens had Smeets ook seksueel contact. Hoewel dat op vrijwillige basis was, liet een aantal van hen op Twitter weten een naar gevoel over te hebben gehouden aan hun ontmoeting met Smeets. Zij vonden dat de advocaat misbruik had gemaakt van zijn positie.

Reputatieschade

Smeets was voor hij de Kamer in ging werkzaam als advocaat gespecialiseerd in zedenrecht bij het advocatenbureau van Gerard Spong. Daar keert het voormalig Kamerlid niet terug. In de Volkskrant zei Spong daarover dat hij geen zin had in verdere reputatieschade: ,,We hebben hier een lawine aan telefoontjes gehad van mensen die verschrikt reageerden en per se niet wilden dat zij worden geassocieerd met hem. Ik moet hier geen advocaat op mijn kantoor hebben waar de rechtelijke macht bij wijze van spreken zijn neus voor ophaalt.’’