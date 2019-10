In Parijs opgepakte tbs’er Ronald van Z. ‘binnen een week weer in Nederland’

Volgens het OM kan de uitlevering binnen een week een feit zijn, tenzij de Van Z. zich tegen uitlevering zou verzetten. Maar dat verwacht zijn advocaat Job Knoester niet, zei hij donderdagochtend. Waar Van Z. wordt opgesloten als hij weer terug is in Nederland, was donderdag nog niet duidelijk.



De 40-jarige tbs’er was sinds vrijdag voortvluchtig. Hij ging toen op een zwarte fiets met roze letters boodschappen doen en koos het hazenpad. Maandag verspreidde de politie zijn volledige identiteit met foto. Van Z. werd volgens het Openbaar Ministerie in samenwerking met de Franse politie getraceerd en opgepakt in een internetcafé.



Hoe hij kon worden gelokaliseerd, is nog niet duidelijk. Mogelijk is dat gebeurd na een mailwisseling die hij gisteren had met Omroep Gelderland. Van Z. verklaarde in de e-mail dat hij was ondergedoken vanwege misstanden in de Pompekliniek in Nijmegen. De instelling zou onderbezet zijn waardoor het personeel het te druk heeft om goede begeleiding te geven. Hierdoor worden verloven te vaak uitgesteld, aldus de tbs’er.