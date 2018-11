In Roemenië gevonden ‘Picasso’ is mogelijk vervalsing

Bij kunstkenners zijn twijfels gerezen over de echtheid van de in Roemenië opgegraven pasteltekening die lijkt op de Picasso die in 2012 verdween uit de Kunsthal in Rotterdam. De kenners baseren zich op foto’s van de vinder van het doek ‘Tête d’Arlequin’ (1971).

Een van de specialisten is Peter van Beveren. Hij is oud-curator van de Triton-collectie waarvan de Picasso deel uitmaakte. De kunstkenner vermoedt dat de in Roemenië gevonden tekening niet de gestolen Picasso is. ,,Ik ken dit werk van Picasso heel erg goed, heb er waarschijnlijk vaker mee onder mijn arm gelopen dan de kunstrovers”, verklaarde hij tegenover de NOS.

Te veel afwijkingen

,,Als ik kijk naar de foto’s van de gevonden tekening, dan heb ik ernstige twijfels aan de echtheid. De foto’s zijn niet heel erg goed en het werk kan natuurlijk helemaal zijn verschimmeld en vernield. Maar zelfs dan zijn er te veel afwijkingen. De streepjes, de kleuren, de details, het klopt niet. Op basis van wat ik zie, denk ik dat het een vervalsing is. Wel een goede trouwens.”

Kunstonderzoeker Arthur Brand is dezelfde mening toegedaan. Hij hield zich de afgelopen jaren bezig met de kunstroof en ziet eveneens afwijkingen tussen de foto's en het echte kunstwerk.

Anonieme tip

Het doek is gevonden door de uit Roemenië afkomstige en in Nederland woonachtige schrijfster Mira Fetuci. Zij publiceerde in 2015 een boek over de brutale roof. De Picasso werd zes jaar geleden samen met zes andere werken uit de Kunsthal gestolen. De daders waren Roemenen die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden. Een deel werd verbrand.

Tien dagen geleden ontving Fetuci op haar werk een anonieme brief. Daarin stond dat het werk van Picasso was verstopt in Roemenië. Onder een boom in het dorp Greci werd inderdaad een pastelkrijttekening in een plastic map gevonden. Deskundigen onderzoeken de tekening nu op echtheid.

Roof

Twee Roemeense mannen stalen in oktober 2012 zeven kunstwerken met een waarde van zo'n 18 miljoen euro uit de Kunsthal. Het gaat om ‘Tête d’Arlequin’ (1971) van Pablo Picasso; ‘La Liseuse en Blanc et Jaune’ (1919) van Henri Matisse; ‘Waterloo Bridge, London’ (1901) en ‘Charing Cross Bridge, London’ (1901) van Claude Monet; ‘Femme devant une fenêtre ouverte, dite la Fiancée’ (1888) van Paul Gauguin; ‘Autoportrait’ (circa 1889 - ‘91) van Meyer de Haan; en ‘Woman with Eyes Closed’ (2002) van Lucian Freud.