In zes provincies kans om te kiezen tussen vaccin AstraZeneca en Pfizer

Update Politie beëindigt straat­feest met honderden mensen in De Goorn, publiek gooit met glas

18 april Naar schatting drie- tot vierhonderd mensen waren zijn zaterdagmiddag in het Noord-Hollandse De Goorn samengekomen voor een groot straatfeest. Ze vierden er de jaarlijkse kermis van het dorp. De politie was van begin af aan aanwezig en besloot uiteindelijk iets voor 21.30 uur in te grijpen. De sfeer werd grimmiger en enkele tientallen agenten maakten een einde aan het feest.