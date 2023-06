Inbraken, winkeldiefstal, dronken mensen in je tuin: Ter Apel wil einde aan overlast van asielzoekers

Kwart meer mensen met geheugen­pro­ble­men naar huisarts na pandemie

Huisartsen zien de laatste tijd meer mensen met geheugen- en concentratieproblemen. In het eerste kwartaal van dit jaar lag het aantal huisartsbezoeken hiervoor 24 procent hoger dan in dat van 2020. Dit is mogelijk een langetermijneffect van de coronapandemie, stellen gezondheidsinstanties als de GGD, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en gezondheidsinstituut Nivel.