Inbreker kiest verkeerde auto uit

Ik heb Geleefd Henk (61) ontsnapte aan de dood: Bang ben ik allang niet meer

8:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Henk van Donk (61) is niet meer bang voor de dood. Samen met zijn man Sybrand begon hij een nieuw leven in Groningen. ,,Mijn leven is beslist niet saai geweest.’’