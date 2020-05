Inbrekers gearresteerd na waarschuwingsschot

Loslopende runderen hinderen politieon­der­zoek na vondst dode

3 mei Politieonderzoek na de vondst van een lichaam in Nationaal Park De Meinweg in Limburg is zondagmiddag danig gehinderd door een kudde loslopende galloway-runderen. De grote grazers waren afgekomen op eten dat bedoeld was als lunch voor de agenten.