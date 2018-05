Inbrekers vergallen vakantie van duizenden Nederlanders

Quote Ik raakte in paniek. Wilde zo snel mogelijk terug, maar dat ging natuurlijk niet Samantha de la Combe uit Ter Heijde Even lekker bijbruinen op het Griekse eiland Kos. Dat was het plan afgelopen zomer van Samantha de la Combe uit Ter Heijde. Normaal gaat ze met haar twee dochters niet zo ver. Deze keer was anders. Haar opa en oma gingen ook mee. Omdat opa niet heel lang meer te leven had, wilde ze hem trakteren op een onvergetelijke reis.



Maandenlang spaarde ze als alleenstaande moeder hard om geld bij elkaar te krijgen voor een verblijf in een luxe resort. Maar terwijl zij op een strandbedje genoot van alle weelde, ruïneerden inbrekers thuis in Ter Heijde haar vakantie. Twee dagen voordat ze zou terugkeren, stonden ze met een koevoet bij haar achterdeur. Die braken ze open, waarna ze werkelijk alles overhoop haalden. Kleding uit kasten lag op de grond, lades waren omgekeerd, matrassen afgehaald en zelfs in de keukenkastjes bleef niets staan op de plek waar het hoorde.



Toen haar vader belde om het slechte nieuws te vertellen, wist De la Combe niet wat ze meemaakte. ,,Ik raakte in paniek. Wilde zo snel mogelijk terug, maar dat ging natuurlijk niet.''



Waren de erfstukken van haar overgrootmoeder er nog, was het eerste wat ze wil weten. Nee, dus. De gouden armbanden en ringen hadden de dieven meegenomen. Net als een tablet, spelcomputers, een fotocamera, geld en een laptop waar de babyfoto's nog op stonden. Zelfs de spaarpotten van de kinderen waren omgekeerd.



Niet alleen was De la Combe haar spullen kwijt, ook haar vakantie was volledig verpest. De tijd die ze nog had, ging op aan praktische zaken regelen zoals het inlichten van de verzekering en de woningbouwvereniging. En piekeren. Heel veel piekeren. ,,Ik wilde alleen maar weten wat ze precies hadden weggenomen. De twee dagen die we nog hadden, voelden ineens als weken.''

Inbraakhausse

Volledig scherm Coördinator woninginbraken Sybren van der Velden. © Erik van 't Woud De la Combe was afgelopen jaar zeker niet de enige die berooid thuiskwam van vakantie. In juli en augustus sloegen dieven bijna 8000 keer toe, een opvallende stijging vergeleken met de maand ervoor en erna. Opgeteld was het toen 6520 keer raak. De inbraakhausse is volgens landelijk projectleider woninginbraken Sybren van der Velden goed te verklaren. ,,Veel huizen staan leeg doordat mensen op vakantie zijn.''



Al zijn het niet altijd de leegstaande woningen waar de inbrekers dankbaar van gebruikmaken. Sommige vakantieverblijven blijken juist een grote aantrekkingskracht op dieven te hebben, weten ze in Zeewolde. In die gemeente wordt normaal gesproken bijna nooit ingebroken, maar in augustus waren er ineens negentien aangiftes, een stijging van meer dan 1000 procent vergeleken met maanden buiten de schoolvakanties.



Een diepgravend onderzoek leerde dat de inbraken, op één na, allemaal voor rekening kwamen van één dader, een 25-jarige man uit Almere. Volgens de politie brak hij vakantiehuisjes van bungalowpark De Eemhof open en ging er met waardevolle spullen vandoor. Uiteindelijk kon hij worden gepakt nadat hij een bedrag pinde met een gestolen pinpas die hij in een van de huisjes had buitgemaakt.

Roverstocht

De reeks inbraken in De Eemhof is een uitzondering, want in de zomermaanden zijn het vooral huizen van vakantievierders die worden leeggeroofd. Gouda had er vorig jaar bijzonder veel last van. De stad ging in juli aan kop in de Misdaadmeter met gemiddeld zestien inbraken per 10.000 inwoners. Groepen jonge jongens waren hier al een aantal maanden op roverstocht, maar dat bereikte een piek in juli. ,,Ze hoefden niet naar school, dus hadden nog meer tijd om toe te slaan'', zegt operationeel specialist Frank Mourits van de Goudse politie.

De jongens bezochten vooral huizen in hun eigen buurt. Daar kenden ze de vluchtroutes en wisten ze bij wie ze de gestolen spullen konden verzilveren. Soms waren ze hun buit al binnen twintig minuten kwijt, ontdekten rechercheurs in een onderzoek. Ook hielden ze precies in de gaten wie er wel en niet op vakantie waren. Als ze het toch niet vertrouwden, maakten ze met hun mobiel een foto door de brievenbus om te kijken of er post lag. Zeg maar de moderne variant van het takje tegen de voordeur.

De 52 inbraken en pogingen die zo in juli werden gepleegd, waren voor de politie de spreekwoordelijke druppel. Samen met de gemeente en het openbaar ministerie werd een speciaal team opgezet dat zich volledig richtte op de inbraken. Een eerste analyse leverde zo'n tachtig vermoedelijke daders op die intensief in de gaten werden gehouden.

Extra agenten uit andere regio's surveilleerden wekenlang in de wijken waar de meeste inbraken werden gepleegd, soms zelfs met paarden. Met talloze verkeerscontroles liet de politie zien dat ze nadrukkelijk aanwezig was. In speciale tenten gaf de gemeente bewoners tips hoe ze hun huis beter konden beveiligen. Ondertussen verdwenen meerdere veelplegers achter de tralies dankzij het intensieve speurwerk.

Het leidde tot een spectaculaire daling van het aantal inbraken; in heel augustus waren er slechts achttien woninginbraken.

Lokale boeven, zoals in Gouda, waren verantwoordelijk voor een groot deel van de zomerinbraken, weet landelijk projectleider woninginbraken Sybren van der Velden. Maar ook mobiele bendes vormen een steeds groter probleem. Dat zagen ze ook in Gouda. Oudere jongens die een rijbewijs hadden, werden gekoppeld aan inbraken in het noorden en oosten van het land. Er zijn zelfs bendes die dieven uit andere werelddelen zoals Zuid-Amerika laten invliegen om hier het vuile werk op te knappen; de nieuwste truc om uit handen van de politie te blijven.

Misverstanden

Over inbraken en inbrekers bestaan nog steeds veel misverstanden, merkt Van der Velden. Zo denken veel mensen dat vooral luxe villa's het doelwit zijn. ,,Terwijl de meeste inbraken worden gepleegd in huurhuizen in achterstandswijken omdat daar het hang- en sluitwerk vaak slecht is.''



Ook denken mensen vaak ten onrechte dat er bij hen niet veel valt te halen, dus dat ze ook niets hebben te vrezen. Maar uit onderzoek blijkt dat de hoogte van de buit niet doorslaggevend is of een inbreker toeslaat of niet. ,,Hij kijkt vooral; hoe kom ik snel binnen en ben hoe ben ik snel weer weg.''

Quote De meeste inbraken worden gepleegd in huurhuizen in achter­stands­wij­ken omdat daar het hang- en sluitwerk vaak slecht is Sybren van der Velden

Tips

Wie komende zomer op vakantie gaat, doet er dus verstandig aan het huis goed te beveiligen. Maakt het ze moeilijk; zorg dat een inbreker tenminste drie minuten nodig heeft om binnen te komen. Dat is voor de gemiddeld boef te lang, waardoor ze hun poging opgeven en doorgaan naar een minder goed beveiligd huis, blijkt uit onderzoek. Goede sloten zijn daarbij essentieel.

Maar met slimme trucs kunnen vakantiegangers dieven ook op het verkeerde been zetten. Bijvoorbeeld door een bewoonde indruk achter te laten. Laat een paar vieze kopjes op de tafel staan. Schaf ook een paar tijdschakelaars aan voor de verlichting; liefst een die elke dag op verschillende momenten aan en uit gaat. Al is het maar één lamp die brandt. Inbrekers vinden licht nooit fijn en pakken liever een huis dat helemaal donker is.

Ondanks al deze maatregelen waarmee vakantievierders er volgens de politie met een gerust hart opuit kunnen trekken, hoeft het voor slachtoffer Samantha de la Combe allemaal even niet meer. ,,Ik durf het gewoon niet meer. Heb ook nog niets geboekt voor deze zomer. Alleen als iemand hier in huis komt slapen, ga ik denk ik nog weg.''

Kijk hier naar de tips van oud-inbreker Eelco Leemeijer: