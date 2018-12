Inbrekers vinden groetende hondenbezitters doodeng

Hondenbezitters en inbrekers hebben één ding gemeen: ze gaan bij nacht en ontij de straat op als anderen warmpjes binnen zitten. In Ochten zijn de laatste tijd negen inbraken gepleegd en dus kan wijkagent Peter van Hal wel wat extra oren en ogen op straat gebruiken. Daarom wandelt hij een rondje met hondeneigenaren om Ochtenaren wat tips te geven hoe ze hun dorp beter in de gaten kunnen houden.



Van Hal kreeg enorm veel respons op zijn uitnodiging op Facebook. Vrijdagavond liep Van Hal voor het eerst een rondje met ruim twintig hondenbezitters. Gisteravond ging hij weer de straat op met een evengrote groep en ook voor een wandeling begin januari zijn al meerdere belangstellenden. ,,We hebben mensen moeten vragen om een andere keer mee te lopen’’, zegt Van Hal. ,,Anders wordt de groep te groot. Het moet geen avondvierdaagse worden.’’



Rose en Gijsbert zijn met labradoodle Guus naar het Dorpshuis gekomen. Rose: ,,Ik laat me verrassen, ik heb geen idee waar we op moeten letten en wat voor tips de wijkagent heeft.’’ Nodig is het volgens het stel wel. Gijsbert: ,,We hebben een keer een inbreker op het dak van onze garage betrapt. Je hoort veel over inbraken. We zitten in Ochten natuurlijk dicht bij de snelweg. Ze zijn zo weer weg.’’