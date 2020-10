IND negeerde waarschuwingen over zelfmoord Ali Ghezawi (14)

coronavirus TERUGLEZEN | Duitsland blijft eigen besmet­tings­re­cord verbreken

6:51 Het RIVM meldt 7833 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het is een nieuw dagrecord. Nederland telt inmiddels meer dan 200.000 aangetoonde besmettingen. Daarnaast liggen er 51 coronapatiënten meer in de ziekenhuizen dan gisteren. Verschillende Europese landen nemen inmiddels drastische maatregelen om het virus te bestrijden, zo gaat Polen deels in lockdown. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.