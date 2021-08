Indrukwekkend afscheid verongelukte Noah (16) en Isay (18) met Surinaamse dragers, honderden lopen uit

Naast elkaar

In de zwarte limousine liggen de twee kisten met Noah en Isay gebroederlijk naast elkaar. Als de auto aan het eind van het terrein is gekeerd, volgt het officiële gedeelte. De auto komt terug, met daarachter de ongetwijfeld intens verdrietige ouders en een spandoek met een foto van de jongens, gedragen door spelers van IJFC. Rest in peace , staat eronder.

Als de kleine stoet voorbij is, zijn er betraande gezichten te zien en mensen die elkaar vasthouden of omarmen. Ook het gezicht van Renk Vermeulen is bedrukt. Ondanks dat hij de jongens niet persoonlijk kende, is hij in zijn scheidsrechterstenue van de KNVB naar Groenvliet gekomen. ,,Om respect te tonen en steun te geven. Dit is de nachtmerrie van elke ouder. Ik heb zelf drie kinderen, het moet verschrikkelijk zijn. Hoe moet je daar mee omgaan?’’