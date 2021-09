Indrukwekkend eerbetoon van politie voor overleden agent Nick: ‘Brok in mijn keel toen kist langs kwam’

Messenge­weld in Rotterdam? In Londen is het pas een probleem: ‘Beschouw het als nationale crisis’

19 september Messengeweld in Rotterdam? In Londen, dáár is het pas een probleem. De Britten doen heel veel om het messengeweld onder tieners terug te dringen en dit zijn de lessen die Rotterdam, deze zomer nog opgeschrikt door de tragische dood van Joshua (15), hieruit kan trekken. ,,Het dragen van een mes is aangeleerd gedrag.’’