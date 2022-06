Ineens wist ik weer waarom mijn sympathie voor sommige boeren was verdampt

UPDATE Vrouw (24) die zwaar mishandeld werd overleden, verdachte krijgt mogelijk moordaan­klacht te horen

De 24-jarige vrouw die dinsdag 14 juni zwaar mishandeld werd door een man in een woning in Amersfoort, is vrijdag overleden aan haar verwondingen. Het openbaar ministerie onderzoekt of er juridisch gezien sprake is van moord.

18 juni