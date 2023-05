Ingenieur komt met schommelpont over het IJ: ‘Knots van een bouwwerk, dat onze Erasmusbrug moet worden’

Met misschien wel vijfhonderd man tegelijk in een goudkleurige, titanium capsule over het water van het IJ scheren, hangend aan kabels met een lengte van honderd meter. Het is een kabelbaan, maar dan veel lager. Energiezuinig, want deze sprong over het IJ wordt voortgedreven door de zwaartekracht: het schommelprincipe. Naam, als het aan bedenker Paul van Milligen ligt: de Swingerset.

Als het aan Van Milligen ligt houden we op met dat eeuwige gepraat over bruggen, tunnels en, godbetert, kabelbanen, met een schommel over het IJ. Een 175 meter hoge constructie, ‘een knots van een bouwwerk’, aldus de gepensioneerde 81-jarige civiel ingenieur. ,,De stad groeit, mensen gaan in Noord wonen, met ponten gaat het allemaal niet meer. Met deze Schommelpont kun je snel veel mensen tegelijk over het IJ zetten.”

Schommelwiskunde

Van Milligen is serieus: hij stuurde eind 2021 een uitgewerkte versie van zijn initiatief naar de gemeente Amsterdam. Na een ontvangstbevestiging hoorde hij daar nooit meer iets van. Terwijl de schommelwiskunde pasklare formules biedt om een dergelijk bouwwerk handen en voeten te geven. ,,Je stapt in op ongeveer tien meter hoog waar een magneet de cabine vasthoudt. Als ie loslaat, zwiept ie, hangend aan een rijdend ophangpunt, vlak over het water. Aan de overkant wordt de cabine dan comfortabel binnengehaald met een magneet.”

Het bewegen van een schommel wordt bepaald door de lengte van de hangconstructie. Doordat het ophangpunt meerijdt, is het alsof je hangt aan een schommel met 800 meter kabel, zegt Van Milligen. ,,Speeltuinschommels met drie meter kabel zijn zeer nerveus. Bij een theoretische lengte van duizend meter beweegt een schommel koninklijk, majestueus.”

En hoe zit het dan met het drukke scheepvaartverkeer achter Amsterdam Centraal Station? ,,Door een radardetectiesysteem kan de cabine in dertig seconden vlak over het water scheren, tussen de aanwezige schepen door.”

Duidelijk signaal

Het is een joekel van een bouwwerk, dat realiseert Van Milligen zich. ,,Met zo’n enorme constructie geeft de stad een duidelijk signaal af dat Noord en de rest van Amsterdam bij elkaar horen, dat vergt nu eenmaal een groot gebaar. Kijk naar wat de Erasmusbrug betekent voor Rotterdam: dit zou onze Erasmus moeten worden.”

Van Milligen pleit hartstochtelijk voor een beetje meer verbeelding: van die doodgewone bruggen en tunnels zijn er al genoeg, hij hielp ze zelf een arbeidzaam leven lang bouwen. ,,Ik weet niet of de gemeente dit als een echt alternatief ziet, maar ik geef hiermee een voorzet voor een goeie discussie over dit onderwerp. Ik ben ervan overtuigd dat dit werkt. En inderdaad: het zou goed kunnen dat deze schommel pas het licht ziet als ik al lang en breed overleden ben, maar dat zal me worst wezen, het draait niet om mij.”