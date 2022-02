Ingrid verloor dierbare ring van haar overleden man: ‘Grond zakte onder mij vandaan’

VIDEO NS ziet agressie toenemen en wil meer bevoegdhe­den voor personeel

Agressie op de stations en in de treinen is afgelopen jaar toegenomen. Om daar beter tegen op te kunnen treden roept de NS het ministerie van Justitie en Veiligheid op om speciale NS-medewerkers van Veiligheid & Service extra bevoegdheden te geven. Dat heeft ook te maken met de verharding in de maatschappij, stelt de spoorvervoerder, die onder andere met de politie om de tafel wil om de problematiek aan te pakken.

21 februari