Inmiddels 20 coronaspugers voor rechter gesleept, gemiddelde straf 56 dagen cel

Drie branden op de Veluwe

7:26 De brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie keer moeten uitrukken vanwege branden in natuurgebied de Veluwe. De oorzaak is onbekend, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio sluit niet uit dat ze zijn veroorzaakt door aanhoudende droogte.