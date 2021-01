Inmiddels weten we wat de thuisscholing vooral oplevert: heel veel schuldgevoel en tekortschieten

Video Stijn (9) vindt gestolen kluis vol belangrij­ke papieren en sieraden in een rivier

1 januari ,,Er ligt een kist in het water mam, het lijkt wel een kluis", roept de negenjarige Stijn de Viet als hij zijn hond aan het uitlaten is in Zeeland. Hij besluit het water in te stappen om het ding aan de kant te halen, en wat blijkt? Het is een kluis. ,,En er zaten allerlei sieraden in en belangrijke papieren."