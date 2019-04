Insectentattoos Albert Heijn grote hit: volgeplakte kinderen op het schoolplein

Phaffy Simons (7) heeft een tactiek om zoveel mogelijk insectenplaatjes- en tatoeages te scoren. ,,Ik keek laatst met puppy-ogen naar een mevrouw toen ik zag dat ze een hele stapel plaatjes kreeg bij de kassa. Ik was zo blij dat ik ze kreeg! Er zaten hele mooie tattoos van vlinders bij.’’ Phaffy laat even haar puppy-blik zien, daar smelt iedereen voor. Het krioelt inmiddels van de insecten op haar armen. Een kleurrijke dagpauwoog, een lieveheersbeestje en een sprinkhaan. Ze is lang niet de enige op het Rotterdamse schoolplein. Bijna alle kinderen van de Rotterdamse Schoolvereniging (RSV) lopen rond met insecten op hun lijf. Met dank aan de nieuwste spaaractie die supermarktketen Albert Heijn in samenwerking met onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum Naturalis uit Leiden is begonnen. Voor elke 10 euro aan boodschappen ontvangen klanten een setje van twee insectenplaatjes een een plaktattoo. Voor de plaatjes is er een verzamelalbum te koop. Ook een speciale insectenapp geeft informatie over tientallen soorten insecten.