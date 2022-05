Inspectie: Gebrek aan langetermijnvisie belemmert werk politie

nederlander opgepakt Drama bij volle Spaanse pub: 'vaste gast' Cees (50) doodgesto­ken na finale Feyenoord

In de Zuid-Spaanse badplaats Torremolinos is woensdagavond een Nederlandse man doodgestoken na een uit de hand gelopen ruzie. Het gaat om de 50-jarige Cees van Dijk uit Rotterdam, een vaste gast van het café waar de ruzie plaatsvond. Een 57-jarige Nederlander is als verdachte aangehouden. ,,Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis.”

10:00