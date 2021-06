Installatiebedrijven: Scholen deden te weinig aan ventilatie vóór heropening

Ondanks dat scholen lang dicht waren in verband met de coronamaatregelen, en een coördinatieteam van de overheid scholen aanspoorde hun ventilatie te verbeteren, is er volgens de branchevereniging Binnenklimaat Nederland relatief weinig actie ondernomen. Ook zijn er opdrachten uitgesteld. Daardoor zou een grote achterstand met de installatie van deze systemen zijn ontstaan.



Vanwege de corona-uitbraak is er veel aandacht gekomen voor goede ventilatiesystemen. Het RIVM adviseert om goed te ventileren om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, hoewel onbekend is in welke mate luchtverversing verspreiding precies tegengaat. Uit een rondgang blijkt dat ventilatiebedrijven al sinds het begin van de pandemie het druk hebben met installaties en onderhoud van de systemen.